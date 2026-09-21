"Пока не пересечешь границу и не увидишь флаги, не ведись": история "азовца", который вернулся из плена

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Петр Супрун прошел сквозь ад боев за Мариуполь, "Азовсталь" и четыре года жестокого российского плена с пытками, голодом и долгим ожиданием обмена. А после возвращения домой начался его путь восстановления.

РБК-Украина рассказывает историю "азовца" — с первых дней полномасштабной войны и обороны родного города до плена, освобождения и постепенного восстановления при поддержке специалистов центра ментального здоровья "Повернення".

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, Петр Супрун уже знал, что делать. Еще до рассвета он сел за руль, чтобы вывозить людей из Мариуполя. У него была машина, опыт, знакомые среди военных и понимание, что город, в котором он родился и прожил всю жизнь, оказался в опасности.

"Я не мог просто остаться в стороне. Мариуполь — мой город. У меня долго было ощущение, что я должен своему городу и тем людям, которые там", — вспоминает Петр.

Так началась его история войны, которая в итоге растянулась на четыре года. Она включала оборону Мариуполя, Азовсталь, плен, годы изоляции, пытки, голод, ожидание обмена — и, наконец, возвращение в Украину.

Но, пожалуй, самое важное в этой истории — то, что после всего пережитого Петр не хочет оставаться только человеком, который выжил. Он хочет продолжать жить и служить.

Сам герой отмечает, что этому способствовала работа со специалистами центра ментального здоровья "Повернення", которые помогли ему интегрировать даже самый ужасный опыт в жизнь и научиться с ним жить.

Напомним, "Повернення" — всеукраинская сеть центров ментального здоровья, основанная Виктором и Еленой Пинчук, где военные, ветераны и их семьи бесплатно получают профессиональную психологическую помощь. На сегодняшний день таких пространств уже 17 по всей Украине.

Центр ментального здоровья "Повернення" помогает в психологическом восстановлении военных (фото: пресс-служба центра)

Мариуполь — родной дом

Петр – коренной мариуполец. До полномасштабного вторжения имел свой бизнес. Он вместе с напарником организовывал разные мероприятия — от свадеб до больших концертов, городских праздников и Дней города. Именно работа постепенно познакомила его с военными "Азова".

В Мариуполе тогда не все хотели сотрудничать с подразделением. Петр вспоминает, что многие опасались азовцев. Но для него это было проще: сначала организация мероприятий, музыка, техническая помощь, а впоследствии дружба и все более тесная связь с военными.

Постепенно Петр начал думать и о службе. Он не был кадровым военным, не проходил срочную службу и вообще не имел военного опыта. Но ему не нравилось мысль просто наблюдать за происходящим вокруг.

"Я не служил, но было желание не оставаться в стороне. Я люблю свою страну, наш народ", — говорит он.

Петр Супрун с семьей (фото из личного архива)

Сначала Петр предложил помогать как гражданский — если нужно, сесть за руль, перевезти людей, найти машину или автобус, выполнить любое задание.

В 2021 году, когда становилось понятно, что большая война может быть вопросом времени, военные позвонили по телефону и попросили быть готовым. Если начнется — помочь вывезти семьи побратимов. Так что 24 февраля он уже был за рулем.

В семь утра начал забирать людей, чтобы везти их в сторону Запорожья. Вместе с ними уехали его жена и маленькая дочь. Но семью он в итоге оставил за пределами Мариуполя, а сам вернулся.

Петр рассказывает об этом спокойно, но между его словами слышно, насколько сложным было это решение. Дочке тогда было шесть лет.

Петр остался в Мариуполе и выполнял то, ради чего вернулся. Он помогал с охраной, носил вещи, работал с генераторами, занимался едой. А потом начал работать с погибшими.

Его задачей было принять тело, разоружить погибшего, по возможности найти документы, чтобы установить личность. Медики осматривали и фотографировали погибших, после чего их складывали в рефрижераторы. Это был его вклад в оборону города, в котором он прожил всю жизнь.

Петр Супрун пошел защищать Мариуполь из гражданской жизни, не имея военного опыта (фото из личного архива)

На "Азовстали"

В середине марта 2022 года украинские военные начали отходить в "Азовсталь". Мариуполь постепенно превращался в город, где практически не оставалось безопасных мест.

Петр вспоминает этот период прежде всего из-за постоянных обстрелов и нехватки пищи. На завод россияне сбрасывали все, что имели — артиллерию, минометы, авиацию, корабельную артиллерию, дроны. Но даже в этих условиях у украинских военных оставалось понимание, зачем они там.

"Единственное, что оставалось в голове, — то, что мы не просто так там находимся. То, что мы сейчас делаем, оно поможет в любом случае", — рассказывает Петр.

Он говорит, что больше всего держали само ощущение общего дела и мысли о семье.

Пока на "Азовстали" оставалась связь с внешним миром, Петр пытался узнавать, что происходит за пределами завода. Особенно интересовало его одно: удалось ли жене и дочери выбраться.

В апреле семье удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Оттуда они через гуманитарную миссию попали в Европу — к друзьям семьи в Цюрихе.

20 мая 2022 года Петр вышел из "Азовстали" по приказу Главнокомандующего.

Четыре года без календаря

Сначала Петра с побратимами привезли в Еленовку. Там он пробыл около четырех месяцев. Несмотря на тяжелые условия, там мужчина чувствовал связь с внешним миром, между пленными передавали новости.

А 27 сентября 2022 года его перевезли в Таганрог.

"Там я уже почувствовал, насколько нас как украинцев ненавидят и насколько нас ненавидят как подразделение. Нас искали, нас выискивали. Как будто они создали врага, какое-то зло для всей страны", — рассказывает он.

К "азовцам", говорит Петр, было "особое отношение" - каждый день проходили проверки, часто даже дважды в день. Каждая продолжалась всего несколько минут, но для пленника это был момент, когда он не знал, в каком состоянии вернется назад.

"Ты выходишь как на боевое. Понимаешь, что можешь вернуться с этой проверки человеком с инвалидностью. Хотя сама проверка длится три-пять минут. Вышел, забежал — а иногда не забежал, иногда заполз, иногда в крови", — говорит Петр.

В Таганроге, по словам Петра, давали воду с растительным маслом, немного каши, хлеб. Последние полгода — гнилой картофель несколько раз в день. Мужчина похудел со 115 килограмм до 70.

"Никто уже не говорил о вкусе. Никто не говорил о наличии соли. Говорили просто о количестве", — рассказывает он.

В сентябре 2024-го его перевезли в Кизил в Пермском крае.

Но самой тяжелой для него была не только физическая сторона плена, но и психологическая. Петр запретил себе думать о семье, потому что такие мысли могли просто сломать.

"Я лично закрыл для себя все эти мысли, полностью абстрагировался. Я просто вырезал этот кусок, чтобы не думать о них. Кто-то говорил: "Может, хотите связаться?" Если у них все хорошо — слава Богу. А если у них все плохо — мне лучше об этом не знать", – говорит Петр.

Потому что если с семьей что-то случилось, он ничего не мог сделать.

Другим пленникам иногда удавалось получать известия от родных, кому-то даже разрешали видеосвязь. Но к Петру это не относилось. В апреле 2025 года он получил письмо от Красного Креста — это было первое и последнее письмо за все время плена. В нем говорилось, что жена и дочь в безопасном месте.

Обмен, а не провокация

Когда начали забирать людей на обмен, Петр не позволял себе радоваться. Он уже слышал истории о тех, кого привозили в самолеты, а потом возвращали назад, поэтому решил не верить до последнего.

Сначала его сфотографировали. Затем перевели вместе с группой из 13 человек. Петр заметил, что среди них он единственный из "Азова". Для него это означало потенциальную опасность: он знал, как проходили "приемки" пленных, и готовил себя к самому худшему.

Но по дороге что-то изменилось — их перестали бить, стали реагировать на просьбу оказать помощь или отвести в туалет. Для человека, который годами жил по совсем другим правилам, даже это выглядело подозрительно.

"Пока не пересечешь границу и не увидишь флаги, не ведись. Не верь", —фактически повторял он себе.

И только когда вышел из автобуса и перешел на украинскую сторону, понял: это действительно обмен. А окончательно поверил уже тогда, когда украинский автобус тронулся и женщина с сопровождения дала телефон, чтобы он мог позвонить по телефону семье.

После возвращения Петр вспоминает не только врачей или процедуры, а первое, о чем он говорит — это люди.

"Такое ощущение, что нас реально ждали. Реально каждый, кто нас видел, радовался тому, что мы возвращаемся. Это было очень приятно. Очень человеческое отношение", — говорит он.

Петр Супрун вернулся в Украину после 4 лет плена в РФ (фото из личного архива)

После четырех лет плена люди возвращаются разными: кто-то имеет физические травмы, кто-то эмоциональные, а кто-то не сразу понимает, что с ним происходит. Петр говорит, что поначалу тоже практически ничего не чувствовал. Адреналин, эмоции — и кажется, что все нормально, а потом постепенно начинают проявляться последствия.

"К каждому врачу заходишь, тебе говорят: "Подыши, вспомни, не спеши". И постепенно, постепенно, постепенно двигаешься", — рассказывает он.

Обследование, МРТ, КТ, медкомиссии — все проходило не по принципу "надо быстрее", а наоборот: человеку давали время вспомнить, что с ним происходило, и постепенно возвращаться к обычной жизни.

Возвращение домой, к себе, к семье

Отдельной частью этого возвращения стала психологическая помощь. Петр не скрывает: до войны он практически не общался с психологами, а после плена сам понял, что ему это нужно.

"Я понимал свое состояние и то, что мне нужно разговаривать, нужно общаться, нужно рассказывать, не держать все в себе, потому что мне это только на пользу. Я общался со всеми психологами, с которыми только мог", — говорит он.

Для него психологическая помощь была не о том, чтобы забыть пережитое. Напротив — о том, чтобы научиться жить с тем, что уже произошло.

Психологи из центра ментального здоровья "Повернення" помогали ему снова общаться с гражданскими людьми, которые не видели войны и плена. Объясняли, как реагировать на их взгляды, как возвращаться в общество, как переключаться, как не застрять в отдельных переживаниях. Постепенно Петр начал воспринимать психологов не как людей, к которым его "отправили лечиться", а как людей, с которыми можно говорить.

"Есть травма, которая периодически возвращается. Понятно, что я ничего не могу изменить. Но я могу изменить свое отношение к произошедшему", — объясняет он.

Терапевтическая работа в "Поверненні" помогала возвращаться к конкретному воспоминанию уже с позиции человека, который находится здесь и сейчас. Не чтобы стереть память, а чтобы она перестала каждый раз приносить ту же боль.

"Я хотел бы поблагодарить руководителя центра ментального здоровья Игоря и клинических психологов Анастасию и Ирину", — добавил военный.

Плен закончился не в тот день, когда Петр вышел из самолета. Он заканчивается постепенно — когда человек снова учится спать, говорить, общаться, доверять, вспоминать без боли и строить планы.

"Я не отчаивался. Я не потерялся. Я верил. Я до последнего верил в свою страну, в свою семью. Что, как минимум, моя семья меня не оставит, а наша страна не бросит нас там", — говорит Петр.

Он добавляет, что после пережитого ему все равно хочется продолжать службу для сохранения независимости Украины.