RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Пока без пары. Чемпион мира представит Украину в Рождественской гонке-2024

Фото: Дмитрий Пидручный (biathlonnmnm.cz)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Дмитрий Пидручный примет участие в престижном биатлонном старте World Team Challenge, более известном как Рождественская гонка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чемпион.

Капитан мужской сборной подтвердил, что планирует выступить на соревновании, которое состоится 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Он, однако, еще не знает с кем будет представлять Украину. В стартах принимают участие команды, состоящие из одного биатлониста и одной биатлонистки.

В прошлом году Пидручный выступал на Рождественской гонке вместе с Юлией Джимой. Они в итоге заняли пятое место среди десяти команд-участниц.

Украинские биатлонисты неизменно соревнуются в Гельзенкирхене, начиная с 2008 года (первый старт был в 2006-м). На счету наших земляков две победы. В 2008 году лучшими стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Рождественская гонка-2024: что известно

Традиционное шоу-соревнование состоится в субботу, 28 декабря. Он пройдет на стадионе "Фельтинс-Арена" в немецком Гельзенкирхене.

В предварительном списке участников французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые побеждали в Рождественских гонках в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик, ведь до сих пор ни одной паре не удавалось победить здесь три раза подряд.

Свое участие также подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелов, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Таннреволд и Стурла Легрейд, шведы Анна Магнуссон и Эспер Нелин, чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж. Таким образом, известно шесть пар участников. В предыдущие годы чаще всего на старт выходило 12 команд. Впрочем, в прошлом году участие приняли всего 10, причем Германию представляли две пары.

Ранее рассказали о кровавой "зарубе" сильных в Филадельфии и других драках дня в НХЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБиатлон