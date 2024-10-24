Пока без пары. Чемпион мира представит Украину в Рождественской гонке-2024

Капитан мужской сборной подтвердил, что планирует выступить на соревновании, которое состоится 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Он, однако, еще не знает с кем будет представлять Украину. В стартах принимают участие команды, состоящие из одного биатлониста и одной биатлонистки.

В прошлом году Пидручный выступал на Рождественской гонке вместе с Юлией Джимой. Они в итоге заняли пятое место среди десяти команд-участниц.

Украинские биатлонисты неизменно соревнуются в Гельзенкирхене, начиная с 2008 года (первый старт был в 2006-м). На счету наших земляков две победы. В 2008 году лучшими стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Рождественская гонка-2024: что известно

Традиционное шоу-соревнование состоится в субботу, 28 декабря. Он пройдет на стадионе "Фельтинс-Арена" в немецком Гельзенкирхене.

В предварительном списке участников французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые побеждали в Рождественских гонках в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик, ведь до сих пор ни одной паре не удавалось победить здесь три раза подряд.

Свое участие также подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелов, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Таннреволд и Стурла Легрейд, шведы Анна Магнуссон и Эспер Нелин, чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж. Таким образом, известно шесть пар участников. В предыдущие годы чаще всего на старт выходило 12 команд. Впрочем, в прошлом году участие приняли всего 10, причем Германию представляли две пары.