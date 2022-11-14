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Пока Маск играется с Twitter, корпорация Баффета опередила его по капитализации

Фото: основатель и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Инвесткомпания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета опередила по рыночной стоимости производителя электрокаров Tesla Илона Маска, потерявшего более 360 млрд долларов рыночной капитализации с сентября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Акции Tesla закрыли накануне торговлю на отметке 604 млрд долларов рыночной капитализации против почти 645 млрд долларов конгломерата Уоррена Баффета. В то же время, еще в начале текущего года Tesla оценивалась в 1,1 трлн долларов - на 450 млрд дороже, чем Berkshire.

"Акции Tesla падают на фоне ястребиной политики Федерального резерва, который все больше снижает рост акций, и негативной реакции, вызванной покупкой Илоном Маском соцсети Twitter", - отмечает Blооmberg.

В рейтинге миллиардеров Forbes Илон Маск занимает первую строчку с состоянием 212 млрд долларов, Уоррен Баффет - шестую со 100 млрд долларов.

Как свидетельствуют эксперты, фондовый рынок США переживает сейчас конец эпохи, когда ставки делали на дорогостоящие технологические компании с агрессивными планами развития на будущее.

"Повышение процентных ставок побуждает инвесторов делать ставку на фирмы, предлагающие стабильные денежные потоки здесь и сейчас, в то время как относительная устойчивость цикла промышленности и потребления является благом для стабильного бизнеса", - констатируют в агентстве.

Ранее сообщалось, что Баффет, которому сейчас 92 года, немалые средства направляет на благотворительность. Например, он пожертвовал около 3,17 млрд долларов.

Американский миллиардер Уоррен Баффет поделился своим прогнозом по криптовалюте и предупредил, что увлечение ею может плохо закончиться.

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Уоррен Баффетт