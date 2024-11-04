Пока есть долги, инвесторы не будут строить новую энергетику в Украине, - нардеп

"Стране критически не хватает собственных мощностей энергетики. Импортом это никак не перекрыть. И знаете, в чем проблема? Что за 2 года после первых обстрелов энергетики государство не сделало ничего, чтобы использовать это время на строительство нового поколения", - сказал он.

По его словам, после полномасштабного российского вторжения на сегодня инвесторы достроили, только те проекты, которые начинались ранее. При этом новых масштабных проектов так запущено и не было.

"Напротив, существующим инвесторам в зеленую энергетику задолжали миллиарды и на каждом шагу власти их пытаются намахать", - подчеркнул Гончаренко.

Он привел пример, что 31 октября государство вчера провалило первый в Украине "зеленый" аукцион, который должен привлечь новых инвесторов в возобновляемую энергетику.

"Они не дураки и все видят - вкладывать деньги, чтобы потом годами иметь долги - никто не будет. С такой политикой мы ничего не построим", - отметил нардеп.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах. Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.