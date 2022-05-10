Покажіть свою гуманність. "Азов" закликав ООН врятувати поранених захисників Маріуполя

Зараз на заблокованому заводі в Маріуполі знаходяться поранені військові - в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами", - йдеться в повідомленні "Азову".

Азовці наголошують, військовослужбовці - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ.

"Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них? Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - закликають захисники Маріуполя.