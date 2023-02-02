Наказание для энергетиков от НКРЭКУ не помогут с отключениями, - нардеп

"Штрафы на сегодняшний день абсолютно неуместны, потому что это все же падает, в первую очередь, на плечи потребителей и это не даст никакой возможности операторам систем распределения улучшить их услуги", - сказала она.

Гриб подчеркнула, что иногда качество предоставления услуг не зависит от облэнерго. поскольку у него может пропадать интернет из-за отключения света.

Она добавила, что во время воздушной тревоги работники облэнерго должны находиться в укрытиях из-за угрозы ракетного удара, что также влияет на качество предоставления услуг.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в регионах прифронтовых.