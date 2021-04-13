RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час, як Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко з трибуни Верховної ради 13 квітня.

"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйонів гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, що ви нарешті внесли рішення, щоб зупинити купівлю російської електроенергії?" - заявив нардеп.

За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла у витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергією", - додав нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяЕлектроенергія
Читайте також
Україна проведе масштабні навчання на кордоні з Росією
У Росії назвали терміни завершення перевірки боєготовності своєї армії
Прогноз погоди