Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час, як Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйонів гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, що ви нарешті внесли рішення, щоб зупинити купівлю російської електроенергії?" - заявив нардеп.

За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла у витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергією", - додав нардеп.