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Поки йде війна. Зеленський розповів, за яких умов готовий відставити питання Криму

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Україна готова відставити в бік питання окупованого Криму, поки йде війна з Росією і розбіжності щодо статусу півострова заважають проведенню зустрічі лідерів обох країн. Але Київ ніколи не визнає його частиною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1.

"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації, у Криму і до війни була автономія. Він і залишається автономною республікою зі своїми правами, парламентом. Але це українська територія АР Крим у складі України", - зазначив він.

За його словами, мова йшла про те, що треба вести переговори з Росією.

"Ми готові говорити з Росією про те, що не на часі рішення по Криму, тому що йде війна, на часі людські життя, давайте відставимо це питання, якщо воно ускладнює процес переговорів. Якщо питання Криму ускладнює процес зустрічі президентів України і Росії, давайте відставимо це питання. Наша делегація в Туреччині пропонувала відставити, але не назавжди. Ми не почули згоди", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого, а також повернути окупований Крим.

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