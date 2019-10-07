Пошуки українців з затонулого в Атлантичному океані судна продовжуються

Пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані, продовжуються. Про це в ході брифінгу заявив голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується моряків, ви знаєте, що вдалось врятувати дуже мало. Ми знаємо про підтвердження загибелі деяких з них. Продовжуються пошукові роботи. Президент України звернувся до президента Макрона з проханням продовжити пошуки, наскільки це можливо. Хоча надії стає все менше і менше, що ми знайдемо наших людей", - заявив Пристайко

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно Bourbon Rhode зникло. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Повідомлялося, що пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція). За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці. Троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode були врятовані в тому числі двоє українців.