RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Похолодання, мокрий сніг та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 листопада в Україні очікується різке похолодання, температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +11. Дощі накриють південні та східні області, подекуди пройде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +4 +7, а вночі впадуть до
+2 +4. У Сумській області протягом доби очікується мокрий сніг з дощем.

У східних областях синоптики прогнозують дощі протягом доби, у Харківській області - з мокрим снігом. Температура вдень становитиме +6 +9 градусів, вночі +3 +6.

На заході країни без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +8, вночі +2 +5.

У південних областях протягом доби йтимуть дощі. Вдень температура повітря становитиме +7 +11, вночі +5 +8 градусів.

У центрі країни суха погода. Температура вдень складатиме +5 +7 градусів, а вночі +2 +5.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +5 +7, вночі +2 +4 градуси.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні