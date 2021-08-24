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Похолодання та зливи: прогноз погоди на День незалежності

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики прогнозують дощі та грози у західних областях на День незалежності України. Крім того, на заході похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть в Львівській, Київській, Чернігівській, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

На заході вдень буде +19+28, а вночі +12+16.

На півночі вдень очікується +25+27, а вночі +13+15.

На сході вдень буде +27+29, а вночі +14+16.

На півдні вдень буде +27+29, а вночі +15+17.

У центрі вдень буде +25+28, а вночі +12+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде дощ. Вдень температура повітря складе +25+27, а вночі +14+16.

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