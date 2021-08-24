Похолодання та зливи: прогноз погоди на День незалежності

Синоптики прогнозують дощі та грози у західних областях на День незалежності України. Крім того, на заході похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні дощі будуть в Львівській, Київській, Чернігівській, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.
На заході вдень буде +19+28, а вночі +12+16.
На півночі вдень очікується +25+27, а вночі +13+15.
На сході вдень буде +27+29, а вночі +14+16.
На півдні вдень буде +27+29, а вночі +15+17.
У центрі вдень буде +25+28, а вночі +12+16.
У Києві сьогодні буде дощ. Вдень температура повітря складе +25+27, а вночі +14+16.