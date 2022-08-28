Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Понеділок, 29 серпня

На половині території України очікуються дощі з грозами. Опади накриють Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Рівне, Луцьк. Тут, природно, буде холодніше, але не значно, ніж на решті території. Вдень температура повітря коливатиметься в межах - +14...+18, вдень - +27...+33. На решті території - без опадів із температурою вдень +31…+34, уночі – +16…+19. Найспекотніше буде у Запоріжжі - до +34.

Вівторок, 30 серпня

Опади з грозами перекочують ближче до центру та зачеплять не лише Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, а й Вінницю, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Одесу. У дощових регіонах буде трохи холодніше - +23...+27, вночі - +13...+17. На решті території - без опадів. Температурний режим залишиться в тих же межах, що й на день раніше. У Запоріжжі знову буде спекотно до +34.

Середа, 31 серпня

Дощ із грозами перебереться на більшу частину території України, захопивши Дніпро, Полтаву, Миколаїв та Херсон, при цьому дасть спокій Львову, Луцьку та Рівне. Знову ж таки на заході буде холодніше, ніж в інших регіонах, а Запоріжжя битиме температурний рекорд з +34 третій день поспіль.

Четвер, 1 вересня

Дощ литиме по всій Україні. Невеликий дощ спостерігатиметься на заході - у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові, у Полтаві та Сумах, грози приєднуватимуться до опадів на півдні – Крим, Херсон, Миколаїв, Одеса та на сході – Луганськ, Донецьк, Харків. Не оминуть опади і Запоріжжя, тут також очікується дощ із грозою. Максимальна температура вдень досягне +29, подекуди до +21. Вночі – близько +11…+17 залежно від регіону.

П'ятниця, 2 вересня

Буде сонячно практично на всій території, окрім Миколаєва, Вінниці та Одеси, де дощ із грозами очікується на цілий день. Вночі похолодає ще більше - +7…+12, вдень - +17…+24 залежно від регіону.