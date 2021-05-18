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Похолодання та дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 08:00
Похолодання та дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні Фото :дощі і грози будуть на всій території країни(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у вівторок, 18 травня, збережеться негода. На всій території очікуються грозові дощі, також прогнозують невелике похолодання.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі та грози очікуються на всій території країни як вдень, так і вночі.

Температура повітря в Закарпатській, Львівській, Івано-Фраківській та Чернівецькій областях опуститься до +14+17 вдень, на решті території Західної України +17+20, вночі +9+11. У центрі України стовпчики термометрів вдень покажуть +18 +20, у Полтавській та Дніпропетровській областях+20 +22, вночі+12 +15, у Черкаській області+9 + 11. На півночі і сході вдень +20+22 і +21+23 відповідно, вночі +12+16. У південних областях +18+21 вдень, +11+15 вночі.

Похолодання та дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У вівторок у столиці очікується дощі та грози. Денна температура становитиме + 18 +20 градусів, вночі+12 + 14.

Похолодання та дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора через негоду без світла залишилися 120 населених пунктів у п'яти областях України.

Також РБК-Україна писало, що 18 травня в Україні оголошено штормове попередження. До дощів і грозами може додатися град і шкальний вітер 15-20 метрів в секунду.

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