Похолодання до +8 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні очікуються дощі у більшості областей. Крім того, на заході країни похолодає до +14.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Дощі очікуються у західних областях, крім Волинської, центральних та південних. Така погода омине північну та південні області.
На заході вдень очікується +14+18, а вночі +9+12.
На півночі вдень буде +15+17, а вночі +8+11.
На сході прогнозують вдень +15+18, а вночі +9+11.
У центрі країни вдень буде +15+19, а вночі +9+12.
На півдні вдень очікується +22+24, а вночі +10+13.
У Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +10+12.