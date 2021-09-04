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Похолодання до +8 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні очікуються дощі у більшості областей. Крім того, на заході країни похолодає до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікуються у західних областях, крім Волинської, центральних та південних. Така погода омине північну та південні області.

На заході вдень очікується +14+18, а вночі +9+12.

На півночі вдень буде +15+17, а вночі +8+11.

На сході прогнозують вдень +15+18, а вночі +9+11.

У центрі країни вдень буде +15+19, а вночі +9+12.

На півдні вдень очікується +22+24, а вночі +10+13.

Прогноз у Києві

У Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +10+12.

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