Похолодання до +4 і грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 29 травня в більшості регіонів України очікуються дощі, місцями прогнозують грози. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +4.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в центральних, південних та східних областях і в Карпатському регіоні вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, вдень +20 +22.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні найближчими днями стане спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться за +30 градусів.
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