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Похолодання до +4 і грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні похолодає, йтимуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 травня в більшості регіонів України очікуються дощі, місцями прогнозують грози. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в центральних, південних та східних областях і в Карпатському регіоні вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +7 +9, вдень +19 +22 градуси;
  • на заході вночі +4 +10 градусів, а вдень +17 +21;
  • у східних областях вночі +12 +15, вдень +20 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +12 +17 градусів, а вдень +22 +26;
  • у центральних областях вночі +8 +13, вдень +19 +22 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, вдень +20 +22.

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні найближчими днями стане спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться за +30 градусів.

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