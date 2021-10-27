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Викрали людину, аби заволодіти її криптовалютою: поліція затримала одного з членів банди

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Середа 27 жовтня 2021 16:27
Викрали людину, аби заволодіти її криптовалютою: поліція затримала одного з членів банди Фото: затримали одного з членів банди, яка викрила людину в квітні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В аеропорту "Бориспіль" затримали одного з членів банди, яка у квітні викрала людину з метою заволодіння її криптовалютою. Зловмисник повернувся до України з-за кордону, де переховувався від органів досудового розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Подія сталася у квітні 2021 року в Києві. Тоді двоє невідомих силою затягли чоловіка в автомобіль", - пише пресслужба.

Під час розслідування, поліція встановила осіб, причетних до злочину. З’ясувалося, що мешканці Полтавської області викрали чоловіка, аби заволодіти його криптовалютою. Спочатку зловмисники вивезли жертву до одного з сіл Київської області й утримували в будинку. Після того, як вони отримали доступ до його електронних гаманців та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн доларів - потерпілого вивезли у ліс Полтавської області та покинули.

"У зв’язку із переховуванням зловмисників від органів досудового розслідування їх оголосили у розшук. Крім того, у межах провадження слідчі, аби завадити зловмисникам, проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого, заблокували рахунки, до яких розшукувані отримали доступ", - додає пресслужба.

Поліції вдалося повернути частину коштів потерпілому.

Заходи з встановлення перебування спільника злочинця - продовжуються.

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