Викрадення та наркобізнес: СБУ накрила міжнародну банду в Маріуполі

Повідомляється, що у Маріуполі пройшла спецоперація з нейтралізації міжнародної банди. За даними слідства, її учасники викрадали людей, змушували їх продавати наркотики, а у разі відмови загрожували вбивством.

Діяльність угруповання координувалася "злодієм у законі", який знаходиться в одній із країн Близького Сходу. Зокрема банда під його керівництвом налагодила збут важких наркотиків у Донецькій області.

"Для маскування протиправної діяльності "товар" замовникам передавали через місцевих жителів, які насильно втягувалися в наркобізнес. Крім того, злочинці тероризували і залякували жителів регіону шляхом розбійних нападів на громадян і вибивання з них грошей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема вони створювали конфліктні ситуації, після чого змушували жертв повертати неіснуючі борги. Задокументовано факти вимагання грошей на суму близько 20 тисяч доларів.

СБУ затримала двох організаторів банди на передачі частини грошей від потерпілого. Їх підозрюють у вимаганні, розбої та викраденні людей. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників банди.

Фото: СБУ накрила банду у Маріуполі (ssu.gov.ua)