Викрадення Чауса: прокуратура Молдови передала до суду справу щодо одного з учасників

"Прокуратура завершила кримінальне розслідування та направила до суду обвинувальний акт проти громадянина Молдови, який сприяв викраденню колишнього українського судді Миколи Чауса у квітні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, підсудному 30 років, він проходив військову службу у національному спецназі.

"Він працював в Україні охоронцем місцевого жителя, в лютому його завербувала група людей, які згодом брали участь у злочинних діях. Відповідно до завдань, після повернення до Молдови чоловік зібрав більше інформації про будинок, спосіб життя та щоденні маршрути членів родини колишнього судді", - зазначено в документі.

Згодом, за ініціативою організаторів викрадення, чоловік орендував кілька будівель, придбав три транспортні засоби, які надав у розпорядження виконавців злочину.

"Обвинувачений утримувався під вартою з травня 2021 року. Нещодавно він уклав угоду про визнання провини з прокурорами, тож тепер, зі зменшенням раніше ймовірних ризиків, він перебуває під домашнім арештом", - повідомляють у відомстві.

Також вказано, що в цій кримінальній справі прокуратура Молдови звернулася до української влади з декількома запитами, але поки офіційної реакції не було.

У відомстві додають, що відповідно до кримінального законодавства Молдови, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.