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"Поход" Пригожин стал "ножом в спину" Путину. Пока несмертельным, - Данилов

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Воскресенье 25 июня 2023 13:56
"Поход" Пригожин стал "ножом в спину" Путину. Пока несмертельным, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Поход" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву стал "ножом в спину" для путинского режима. Однако пока несмертельным.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Данилов подытожил главное из российского мятежа:

  • бунт Пригожина стал первым этапом демонтажа путинской системы;
  • Пригожин является лишь частью группы и частью плана процесса дестабилизации;
  • в России сформировалась группа недовольных режимом силовиков, чиновников и других, которые считают действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и существования России;
  • "поход" Пригожина - демонстрация серьезности намерений, которые существуют и создание условий для начала процесса властного транзита;
  • единственная возможность спасения для Путина - тотальная зачистка силового блока, ликвидация "Вагнера", демонстрационное наказание Пригожина, развертывание репрессий, а также введение военного положения;

"Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, - большой вопрос", - пишет Данилов.

  • настоящая группа российских переговорщиков с Украиной уже есть, однако остается в тени. Не исключено участие Александра Лукашенко;
  • "поход" Пригожина стал "ножом в спину" режиму Путина, "если не мгновенно смертельным, но точно неизбежным, хотя и отсроченным во времени, ударом".

"Все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", - добавил Данилов.

"Поход" Пригожина на Москву

24 июня Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого он заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в том числе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Бунт Пригожина не достиг "успеха". В конце концов, это заставило Кремль перепугаться: дороги были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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