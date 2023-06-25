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"Похід" Пригожина став "ножем в спину" Путіну. Поки що несмертельним, - Данілов

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 13:56
"Похід" Пригожина став "ножем в спину" Путіну. Поки що несмертельним, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Похід" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став "ножем в спину" для путінського режиму. Однак, поки що несмертельним.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Данілов підсумував головне з російського заколоту:

  • бунт Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи;
  • Пригожин є лише частиною групи та частиною плану процесу дестабілізації;
  • в Росії сформувалась група невдоволених режимом силовиків, чиновників та інших, які вважають дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів та існування Росії;
  • "похід" Пригожина - демонстрація серйозності намірів, які існують й створення умов для початку процесу владного транзиту;
  • єдина можливість порятунку для Путіна, є тотальна зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", демонстраційне покарання Пригожина, розгортання репресій, а також введення воєнного стану;

"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання", - пише Данілов.

  • справжня група російських перемовників з Україною вже є, однак залишається в тіні. Не виключена участь Олександра Лукашенка;
  • "похід" Пригожина став "ножем в спину" режиму Путіна, "якщо не миттєво смертельним, але точно неминучим, хоча й відтермінованим в часі, ударом".

"Все, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав Данілов.

"Похід" Пригожина на Москву

24 червня Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього він заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Бунт Пригожина не досяг "успіху". Зрештою, це змусило Кремль перелякатись: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.

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