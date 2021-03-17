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Прикордонники не впустили в Україну іноземця з підробленим ПЛР-тестом

Новость на русском → Одеська область, Середа 17 березня 2021 16:52
Прикордонники не впустили в Україну іноземця з підробленим ПЛР-тестом Фото: Прикордонна служба України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області прикордонники затримали двох осіб. Їх не впустили в Українучерез підроблені ПЛР-тести на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Підроблені документи виявили у пункті пропуску "Паланка" прикордонники Білгород-Дністровського загону. Громадянин Румунії та українка намагалися в'їхати до України на автомобілі. При проходженні паспортного контролю разом з документами надали й негативні ПЛР тести на COVID-19. Проте тести на коронавірус виявилися підробленими.

Мало того, що так звані тести були роздруковані на принтері, так ще й на них не було підпису головного лікаря медичного закладу.

В результаті обидва зізналися прикордонникам, що не здавали тести, а просто купили результати. Прикордонники повідомили про подію в поліцію.

За підробку документів мандрівникам загрожує штраф до 1190 гривень або обмеження волі до 6 місяців.

Нагадаємо, в Україну намагалися в'їхати дві іноземки з підробленими ПЛР-тестами. Інцидент стався в Чернівецькій області.

Раніше ми повідомляли, що в Україні погіршується ситуація з коронавірусом.

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