Прикордонники не впустили в Україну іноземця з підробленим ПЛР-тестом
В Одеській області прикордонники затримали двох осіб. Їх не впустили в Українучерез підроблені ПЛР-тести на коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Підроблені документи виявили у пункті пропуску "Паланка" прикордонники Білгород-Дністровського загону. Громадянин Румунії та українка намагалися в'їхати до України на автомобілі. При проходженні паспортного контролю разом з документами надали й негативні ПЛР тести на COVID-19. Проте тести на коронавірус виявилися підробленими.
Мало того, що так звані тести були роздруковані на принтері, так ще й на них не було підпису головного лікаря медичного закладу.
В результаті обидва зізналися прикордонникам, що не здавали тести, а просто купили результати. Прикордонники повідомили про подію в поліцію.
За підробку документів мандрівникам загрожує штраф до 1190 гривень або обмеження волі до 6 місяців.
Нагадаємо, в Україну намагалися в'їхати дві іноземки з підробленими ПЛР-тестами. Інцидент стався в Чернівецькій області.
Раніше ми повідомляли, що в Україні погіршується ситуація з коронавірусом.