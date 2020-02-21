Прикордонники повідомили кількість українців на карантині в Брянську

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українці перебували в одному вагоні з пасажиркою з Китаю, у якої виявили симптоми коронавіруса

На карантин у російському Брянську помістили 13 громадян України, які перебували в одному вагоні поїзда Київ-Москва разом з китаянкой, у якої були виявлені симптоми нового коронавіруса. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Як зазначили прикордонники, всього у вагоні з китаянкою знаходилася 21 людина.

"У вагоні під час контролю, крім громадянки Китаю, знаходився ще 21 людина. З яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідника, 6 громадян росії і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади", - повідомили в ДПС.

Також прикордонники підтвердили, що громадянка Китаю, у якої були виявлені симптоми коронавіруса, дійсно перетинав український кордон 20 лютого. Вона прибула на днях до Києва літаком з Мінська і у неї не було зафіксовано ознаки інфікування.

"Під час прикордонного оформлення та спілкування з нею прикордонники Сумського загону повідомили її про обмеження пропуску громадян Китаю суміжною стороною, проте жінка вирішила продовжити свою поїздку. Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров'я, на що отримали відповідь у відсутності його погіршення. За зовнішніми ознаками хвора жінка також не виглядала", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, сьогодні на російському кордоні в Брянську зняли з поїзда Київ-Москва громадянку Китаю з високою температурою і підозрою на коронавірус. Китаянку направили в інфекційну лікарню Брянська. Решту пасажирів вагону, в якому їхала жінка, відправили на карантин у Брянську міську лікарню.