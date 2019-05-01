Прикордонники зупинили спроби перевезення контрабанди цигарок залізницею

За минулу добу, 30 квітня, співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) завадали 3 спробам перевезти до країн ЄС тютюнових виробів залізничним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Повідомляється, що на контрольно-пропускному пункті "Київ" прикордонники та працівники митниці виявили одну зі схованок на пункті контролю "Київ-Пасажирський".

"В ньому знаходилося більше 1 тисячі пачок тютюнових виробів без акцизної марки України. Сигарети приховали в одному з вагонів поїзда, що мав оформлятися в Києві та відправлятися в Варшаву. Знахідку вилучено, її вартість встановлюється", - розповіли в ДПСУ.

Ще 2 схованки з тютюновими виробами були виявлені в пункті пропуску "Володимир - Волинський" прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці.

"Куриво намагалися приховано перемістити через кордон у вантажних поїздах. Тютюнові вироби помістили в конструктивні особливості вагонів. Однак їх викрити допомогли службові собаки. Більше 200 пачок сигарет без акцизної марки України вилучено", - заявили в Держприкордон службі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок на мільйон гривень. Оперативними співробітниками СБУ було задокументовано, що двоє мешканців тимчасово непідконтрольних територій Донецької області здійснювали переміщення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору через лінію розмежування для подальшого продажу.