В погоне за налогами: почему банки готовы отказаться от своих клиентов, и при чем здесь НБУ

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В чем миссия очередного "закручивания гаек"

Придет ли тот момент, когда украинцы поймут, что платить налоги нужно? Похоже, даже полномасштабная война, где на карту поставлено само выживание украинцев как нации, не стало для многих таким поводом, и они продолжают вести business as usual.

Чтобы помочь гражданам становиться более социально ответственными, государство в очередной раз решило "закрутить гайки" на финансово-налоговом фронте, инициировав новые ограничения руками представителей банковской системы.

Так, 10 декабря четыре системно важных банка – Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации – Независимая ассоциация банков Украины и Украинская ассоциация банков, подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Банки-"первопроходцы" призывают все оставшиеся 57 банков, а также представителей небанковских финансовых организаций приобщиться к совместной инициативе.

Формально Национальный банк не имеет никакого отношения к инициативе своих поднадзорных. Фактически же именно госрегулятор выступил инициатором усиления налоговой дисциплины участников финансового рынка, а через них – и всех их клиентов, потому что услугами банков пользуются все украинцы. О своей роли в этом процессе регулятор публично заявил в ходе подписания Меморандума банками в присутствии журналистов. Примечательно, что подписание проходило в здании Национального банка.

Миссия инициативы по улучшению прозрачности рынка платежных услуг выглядит логичной, оправданной и своевременной – обеспечение дополнительных поступлений налогов в государственный бюджет путем наведения порядка там, где в принципе этот порядок должен существовать априори, поскольку банки по определению являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны проверять законность платежей своих клиентов. А клиентами банков, напомним, являются буквально все граждане Украины.

Формально с подписанием Меморандума в работе банков и небанковских финансовых организаций вроде бы ничего и не меняется – они по-прежнему должны просто выполнять свои нормативно урегулированные обязательства. Но наверняка не все участники рынка качественно выполняют возложенные на них функции финансового мониторинга операций клиентов. Как и сами клиенты далеко не всегда готовы "светить" свои финансовые операции, тем самым избегая уплаты налогов в государственный бюджет. На этом, вероятно, могут зарабатывать все участники процесса – банки, их клиенты, возможно даже отдельные гипотетически существующие нечистые на руку представители Национального банка. Гарантированно проигрывает только государство, а значит – все мы, украинцы. И во время войны это не просто слова.

Как эти самые "гайки" будут закручивать

Ради комплексного наведения порядка в отрасли решено было бить одним выстрелом двух зайцев – заставить банки более тщательно отслеживать не совсем законные операции своих клиентов, иногда, возможно, вопреки своему не совсем законному финансовому интересу, а с другой стороны – наконец-то попытаться навести порядок на широком поле налоговых злоупотреблений бизнеса. Наводить порядок решено с помощью новых ограничений на денежные переводы всех клиентов банков и нового витка борьбы с налоговыми злоупотреблениями бизнеса с использованием ФОПов.

О том, как именно банкиры хотят ограничивать клиентов и бороться с ФОП-злоупотреблениями, РБК-Украина подробно писало в день подписания Меморандума.

Пока же остановимся на отдельных принципиальных моментах будущих нововведений и не всегда публичных, но очень показательных реакциях на эти нововведения со стороны участников финансового рынка.

На уровне оценочных суждений автора можно констатировать, что якобы "инициатива самих банков" по усилению финансового мониторинга своих клиентов не очень обрадовала банкиров. Вместе с тем все присутствующие на подписании меморандума участники рынка высказались однозначно "ЗА", отрицая какое-либо давление со стороны регулятора.

НБУ стал фактическим инициатором новых ограничений (фото: flickr.com)

Стоит отметить, что нововведения носят сугубо рекомендательный характер и не предусматривают никаких мер влияния со стороны регулятора на банки, которые откажутся работать по новым правилам. По крайней мере глава НБУ Андрей Пышный публично отрицал перспективу возможных последствий для банков-"уклонистов". Правда, не совсем понятно, почему. Логичным было бы предумотреть возможные последствия для тех участников рынка, кто будет отказываться выполнять нормативы, которые, по признанию самих же банкиров, не являются новыми в регулировании их деятельности. Вместе с тем, регулятор по неизвестным причинам очевидно не хочет брать на себя ответственность за формализацию новых ограничений на финансовом рынке.

Сами же банкиры говорят, что наказание непослушных будет происходить естественным образом – просто из банков, которые подпишут меморандум и введут усиленные методы финансового мониторинга, клиенты будут переходить в банки, которые этих жестких ограничений не будут придерживаться. А дальше – они будут автоматически попадать в поле зрения банковского надзора регулятора. С соответствующими последствиями, предусмотренными Законом.

Как будут ограничивать денежные переводы

Согласно тексту Меморандума, имеющегося в распоряжении РБК-Украина, банки и небанковские финансовые организации, присоединившиеся к инициативе, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированных подходов, в частности к процессам:

надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;

мониторинга финансовых операций по счетам клиентов;

установления автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием к мониторингу и ограничению операций в ночное время (с 24:00 до 06:00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам, похищению денег посредством социальной инженерии, недопущения участия клиентов в схемах "дропов";

обмена информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и их деятельности, содержащей признаки подозрительности.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Документальное подтверждение доходов предусматривает в том числе получение документов в электронной форме, в частности: сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 – для клиентов "высокого" уровня риска – в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 01.02.2025 – в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 – в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке.

Кроме того, во время обслуживания клиент имеет право попросить о повышении установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

В дальнейшем банки и небанковские финучреждения – участники Меморандума хотят получить доступ к официальной информации о клиентах посредством онлайн-сервиса государственных услуг "Дія", в частности о доходе клиента, о судебных делах и т.д.

Также планируется создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком "дроп"*, как дополнительный источник информации для изучения клиентов. Правда, отметили в Национальном банке, дело это небыстрое. Создание реестра предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ. Соответствующий законопроект должен быть разработан до конца текущего года. Далее, ожидают в НБУ, – около полугода пойдут на его принятие. А потом – еще полгода на техническую разработку и запуск самого реестра. Еще ориентировочно полгода понадобится для наполнения реестра данными. В итоге, полноценная работа реестра сомнительных клиентов возможна не раньше второй половины 2026 года.

Как будут бороться с оптимизацией налогов через ФОПов-наемников

Возьмутся банки (а через них – и соответствующие государственные органы) и за ФОПов. А точнее – за их работодателей.

В отношении клиентов ФОП и физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки будут применять риск-ориентированный подход:

для новосозданных ФОП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) введут углубленное изучение его бизнес деятельности: суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца, а также усиленный мониторинг операций по счету;

для ФОП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы – будет проходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом каждого отдельного банка.

Банки "возьмутся" за ФОПов (фото: Getty Images)

А вот как выглядят индикаторы риска клиента-ФОПа для банка:

наблюдается резкое увеличение операций по счету ФОП от разных контрагентов;

остаток по счету ФОП "0" на начало и на конец дня;

наблюдается нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФОП от физических лиц в день, в 2 раза и более, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;

наблюдается дробление переводов, в том числе круглыми суммами от или на одного контрагента в течение месяца.

Если банк обнаруживает указанные индикаторы риска – ФОП и связанные с ним лица могут готовиться к общению с соответствующими государственными органами и отказу в обслуживании банком.

Как будут бороться с дроблением предприятий на ФОПы

С целью обеспечения надлежащей оценки рисков при обслуживании ФОПов банки планируют применять практику объединения ФОП и юридических лиц в группу.

Признаки принадлежности клиентов к группе связанных компаний определил Национальный банк соответствующим письмом, разосланным банкам в ноябре.

Признаками связанности ФОП и юрлица, в частности, но не исключительно, являются:

общий адрес места нахождения юридического лица и ФОП;

общее место реализации товаров и услуг (адрес магазина, интернет-сайта);

юридическое лицо и/или ФОП имеют общих собственников, представителей, бухгалтеров, доверенных лиц;

у ФОПа обычно нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, включая деятельность с юридическим лицом;

значительные поступления на счета ФОП от юридического лица или других субъектов Группы;

оплата юридическим лицом услуг ФОП, стоимость которых сложно оценить (аренда, маркетинговые, информационные услуги, реклама и т.п.);

предоставление юридическим лицом финансовой помощи ФОП;

значительный объем финансовых операций по счетам новосозданного ФОП;

осуществление ФОП финансовых операций в течение короткого периода времени (два-три месяца) на общую сумму, достигающую предельного объема дохода на год в соответствии с выбранной группой налогоплательщиков;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами ведения хозяйства.

В случае если соответствующая связь между юридическим лицом и ФОП будет обнаружена банком, с большой вероятностью такими клиентами заинтересуются соответствующие государственные органы. Но, опять же, так выглядит в теории.

Удастся ли государству очередная попытка навести порядок с налогами, задействовав финансовую систему страны, вскоре станет ясно. На кону – не только деньги в бюджет.

* - "Дропы" – банковские клиенты, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Автор лично присутствовал на презентации и подписании Меморандума. При подготовке статьи использованы публичные комментарии участников процесса, а также текст Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.