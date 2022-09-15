Погода на вихідні не віщує нічого хорошого: синоптики дали прогноз

Бабине літо в Україні явно не поспішає, а осінь цього року щедра на дощі. Це доводить погодна ситуація в вихідні 17-18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Субота, 17 вересня

Територію України в цей день легко розділити на "два табори" - сонячну та дощову. Прийом дожем покриється майже вся територія. Парасолька не знадобиться тільки жителям Донецької, Харківської та Луганської областей. На решті території очікуються дощі з грозами. Температура повітря серйозно відрізнятиметься залежно від регіону.

Неділя, 18 вересня

Дощ із грозами очікується на всій території України – ніякої різноманітності чекати не доводиться. Температура повітря триматиметься в рамках теплового режиму минулого дня.