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Погода на вихідні не віщує нічого хорошого: синоптики дали прогноз

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 20:17
Погода на вихідні не віщує нічого хорошого: синоптики дали прогноз Фото: вихідні в Україні будуть дощовими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бабине літо в Україні явно не поспішає, а осінь цього року щедра на дощі. Це доводить погодна ситуація в вихідні 17-18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 17 вересня

Погода на вихідні не віщує нічого хорошого: синоптики дали прогноз

Територію України в цей день легко розділити на "два табори" - сонячну та дощову. Прийом дожем покриється майже вся територія. Парасолька не знадобиться тільки жителям Донецької, Харківської та Луганської областей. На решті території очікуються дощі з грозами. Температура повітря серйозно відрізнятиметься залежно від регіону.

Неділя, 18 вересня

Погода на вихідні не віщує нічого хорошого: синоптики дали прогноз

Дощ із грозами очікується на всій території України – ніякої різноманітності чекати не доводиться. Температура повітря триматиметься в рамках теплового режиму минулого дня.

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