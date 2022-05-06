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Погода в Україні погіршиться: очікуються грози, шквали та нічні заморозки

Фото: погода місцями буде дощовою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завтра, 7 травня, погода в Україні погіршиться. Вночі місцями очікуються заморозки, а вдень - грози і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гідрометцентру.

Повідомляється, що 7 травня вночі у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3.

Завтра вдень у західних та Житомирській області прогнозуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що найближчими днями погоду в Україні значною мірою визначатиме антициклон, тому в більшій частині країни істотні дощі малоймовірні. А 8 і 9 травня опадів стане більше.

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