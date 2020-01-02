Погода в Україні сьогодні практично без опадів, очікуються морози

Погода в Україні у четвер, 2 січня, буде практично без опадів, вночі і вдень очікуються морози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Згідно з даними, на більшій частині території країни не очікується опадів. У Харківській, Донецькій і Луганській області вдень і вночі очікується мокрий сніг - температура коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу.

На півдні стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +3 тепла. Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів.

У центральній і північній частині країни очікується від -1 до +2 градусів.

На заході України буде від -1 до +3 тепла. Опадів не очікується.

Пориви вітру на території країни будуть досягати 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

Раніше повідомлялося, що перша декада січня буде досить теплою - вдень температура коливатиметься на рівні нуля, з перевагою в ту чи іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже зі Старого Нового року стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на Півдні до -20 на північному сході, але днем ​​мороз буде не дуже сильним.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градуси вище за кліматичну норму.