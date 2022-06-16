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Погода в Україні різко погіршиться: названа дата

Фото: погода в Україні 17 червня погіршиться (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні завтра, 17 червня. Очікуються грозові дощі зі шквалами та подекуди град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у західних областях, вдень місцями та у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза. При цьому на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західній частині переважно північно-західний, 7-12 м/с. А вдень при грозах шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура повітря вдень на півночі та заході вночі становитиме +11 +14, а вдень +17 +24. У східних областях до +13 градусів вночі, вдень +24 +27, на півдні +14 +17 градусів, а вдень +25 +27.

Нагадаємо, раніше ми писали, що невелике похолодання прийде в Україну вже сьогодні.

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