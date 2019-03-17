Погода на сьогодні: на заході та сході України дощі, вдень до +17

У Києві сьогодні до +10

Погода на сегодня: 17 марта 2019 года в западных и восточных областях Украины пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе местами небольшие дожди, температура воздуха днем от +9 до +17, ночью от +2 до +5. На севере Украины сухо, днем от +5 до +9, а ночью от +2 до +4. В центре преимущественно без осадков, днем от +6 до +10, ночью от +1 до +4.

В восточных областях дожди, температура днем от +5 до +9, ночью от +1 до +3. На юге Украины осадки ожидаются в Херсоне, днем от +7 до +15, ночью от +2 до +4. В Крыму днем от +8 до +10, ночью от +1 до +3.

Погода в Украине на 17 марта 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 марта без осадков, днем от +8 до +10, ночью от +1 до +3, ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 17 марта 2019