Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +17

У Києві сьогодні до +16

Погода на сегодня: 18 марта 2019 года в западных областях Украины пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе местами небольшие дожди, температура воздуха днем от +9 до +17, ночью от 0 до +6. На севере Украины сухо, днем от +11 до +14, а ночью от 0 до +2. В центре без осадков, днем от +11 до +16, ночью от 0 до +4.

В восточных областях сухо, температура днем от +9 до +12, ночью от 0 до +2. На юге Украины осадки не ожидаются, днем от +11 до +15, ночью от 0 до +5. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4.

Погода в Украине на 18 марта 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 18 марта без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +1 до +3, ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 18 марта 2019