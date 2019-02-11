Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +8

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сегодня: 11 февраля 2019 года на западе Украины небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны дожди, температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от -3 до +4. На севере Украины облачно днем от +1 до +3, ночью от -5 до -2. В центре днем от +1 до +6, ночью от -4 до -1.

В восточных областях сухо, температура днем от +1 до +3, ночью от -3 до -1. На юге Украины днем от +2 до +8, ночью от -2 до +1. В Крыму сухо, но облачно, температура днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 февраля без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3, ветер южный, 7-12 м/сек.