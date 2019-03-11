Погода на сьогодні: в Україні, крім півдня, очікуються дощі, температура до +17

У Києві дощ, вдень до +9

Погода на сегодня: 11 марта 2019 года почти на всей территории Украины дожди, без осадков лишь на юге, температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем от +5 до +10, ночью от +2 до +7. На севере Украины тоже ожидаются осадки, днем от +7 до +9, а ночью от +1 до +3. В центре также дождь, днем от +7 до +14, ночью от +1 до +5.

В восточных областях ожидается дождь, температура днем от +10 до +13, ночью от +1 до +3. На юге Украины сегодня без осадков, днем от +12 до +17, ночью от +1 до +7. В Крыму без осадков днем от +13 до +15, ночью от +5 до +7.

Погода в Украине 11 марта 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 марта ожидается дождь, днем от +7 до +9, ночью от +1 до +3, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области 11 марта 2019