Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 14 лютого 2019 року на заході, півночі та місцями в центрі України очікується сніг з дощем, в інших регіонах без опадів, температура повітря вдень підніметься до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході прогнозується сніг з дощем, температура повітря вдень від 0 до +5, вночі від -3 до +2. На півночі України вдень від -2 до +2, вночі від -1 до -4. В центрі вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -5, сніг з дощем очікується тільки в Черкаській та Кіровоградській областях.

У східних областях без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -5. На півдні України вдень від +1 до +5, вночі від -2 до -5. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від 0 до -2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 лютого очікується сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області