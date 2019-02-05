Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 5 лютого 2019 року на півночі та місцями на заході України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг у Закарпатській та Івано-Франківській областях, температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від -1 до +3. На півночі України сніг, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +2. У центрі без опадів, вдень від +1 до +5, вночі від 0 до +3.

У східних областях сухо, температура вдень від 0 до +4, вночі від -2 до +1. На півдні України вдень від +5 до +8, вночі від +1 до +4. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 5 лютого очікується сніг, вдень від +1 до +3, вночі від 0 до -2, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області