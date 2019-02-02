Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, удень до +10

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 2 февраля 2019 года на севере и местами на западе Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается снег с дождем во всех регионах, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, температура воздуха днем от +2 до +9, ночью от -2 до +3. На севере Украины снег с дождем, температура воздуха днем от +1 до +3, ночью от -1 до +3. В центре без осадков, днем от -1 до +4, ночью от -3 до +2.

В восточных областях без осадков, температура днем от +2 до +4, ночью от -4 до +2. На юге Украины сухо, днем от +4 до +9, ночью от -1 до +3. В Крыму днем от +8 до +10, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 февраля ожидается снег с дождем, днем от +1 до +3, ночью от +1 до +3, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области