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Погода на сьогодні: в Україні мінлива хмарність, температура до +6

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні мінлива хмарність, температура до +6
Ілюстративне фото (pixabay.com/12019)

У Києві вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 3 грудня 2018 року в основному у всіх областях України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень від +6 до -5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 1 до 4 градусів тепла.

В інших областях України очікується мінлива хмарність. Зокрема, синоптики прогнозують від 0 до -2 в центральній Україні. На півночі від 0 до -5. На сході за прогнозом від 1 до -6. На півдні країни очікується від 1 до 6 градусів тепла вдень.

Погода на сьогодні: в Україні мінлива хмарність, температура до +6

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 грудня очікується сніг, вдень від 0 до -2, вночі від -7 до -9. Вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні мінлива хмарність, температура до +6

Погода на сьогодні: в Україні сонячно, температура від -5 до +5 Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні
Новини України Гідрометцентр
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