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Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6

Новости » Общество    03.12.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6
Иллюстративное фото (pixabay.com/12019)

В Киеве днем от 0 до -2

Погода на сегодня: 3 декабря 2018 года в основном во всех областях Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от +6 до -5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 1 до 4 градусов тепла.

В остальных областях Украины ожидается переменная облачность. В частности, синоптики прогнозируют от 0 до -2 в центральной Украине. На севере от 0 до -5. На востоке по прогнозу от 1 до -6.  На юге страны ожидается от 1 до 6 градусов тепла днем.

Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 декабря ожидается снег, днем от 0 до -2, ночью от -7 до -9. Ветер южный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6

Погода на сегодня: в Украине солнечно, температура от -5 до +5 Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
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