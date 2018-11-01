Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22

У Києві вдень до +14
Погода на сьогодні: 1 листопада 2018 на всій території України опадів не очікується температура повітря вдень від +9 до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +12 до +22, вночі від +7 до +11.
На півночі без опадів, вдень від +11 до +14, вночі від 0 до +7. У центральній частині ясно і сухо, вдень від +11 до +13, вночі від +3 до +7. На сході без опадів, вдень від +9 до +11, вночі від -1 до +1. На півдні теж сухо, температура вдень від +12 до +17, вночі від +5 до +11.
У Криму вдень від +14 до +16, вночі - до +11, без опадів.
Фото: прогноз погоди на 1 листопада
У столиці України 1 листопада без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +5 до +7. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.