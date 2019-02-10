Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 10 февраля 2019 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем поднимется до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от -1 до +1. На севере Украины днем от +1 до +4, ночью от -7 до -4. В центре днем от +1 до +4, ночью от -7 до -3.

В восточных областях сухо, температура днем от 0 до +4, ночью от -7 до +1. На юге Украины днем от 0 до +2, ночью от -2 до +1. В Крыму сухо, температура днем от +3 до +5, ночью от 0 до +2.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 февраля сухо, днем от +1 до +3, ночью от -8 до -6, ветер южный, 5-10 м/сек.