Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -3

У Києві без опадів, вдень до -1

Погода на сегодня: 24 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха опустится до -3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до +2, ночью от -3 до -9. На севере Украины днем от -2 до +1, а ночью от -6 до -10. В центре тоже сухо и без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -10.

В восточных областях осадков не ожидается, температура днем от -1 до +1, ночью от -8 до -16. На юге Украины днем от -1 до +1, ночью от -5 до -9. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -7 до -9.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 февраля без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области