Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сегодня: 4 февраля 2019 года в Украине без осадков, облачно, местами с прояснением, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается без осадков, облачно, температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от +1 до +4. На севере Украины облачно, температура воздуха днем от +3 до +6, ночью от +1 до +3. В центре без осадков, днем от +3 до +7, ночью от +1 до +3.

В восточных областях без осадков, температура днем от +2 до +9, ночью от -2 до +4. На юге Украины облачно с прояснением, днем от +8 до +12, ночью от +2 до +5. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +2 до +4.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 февраля без осадков, днем от +3 до +5, ночью от +1 до +3, ветер северо-западный, 5-10 м/с.