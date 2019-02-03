Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сегодня: 3 февраля 2019 года в Украине без осадков, температура воздуха днем поднимется до +12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается без осадков, облачно, температура воздуха днем от +4 до +13, ночью от 0 до +3. На севере Украины облачно, температура воздуха днем от 0 до +5, ночью от 0 до +3. В центре без осадков, днем от +3 до +6, ночью от 0 до +3.

В восточных областях без осадков, температура днем от 0 до +3, ночью от -1 до +3. На юге Украины сухо, днем от +7 до +11, ночью от +2 до +4. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 февраля без осадков, днем от +3 до +5, ночью от 0 до +2, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.