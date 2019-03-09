Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16

В Україні місцями дощі

Погода на сегодня: 9 марта 2019 года на востоке и юге Украины дожди, на остальной территории осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе облачно, температура воздуха днем от +11 до +14, ночью от +3 до +7. На севере Украины облачно, днем от +11 до +13, а ночью от +3 до +5. В центре сухо и облачно, днем от +11 до +13, ночью от +4 до +7.

В восточных областях ожидается дождь, температура днем от +9 до +11, ночью от +3 до +5. На юге Украины дождь, днем от +12 до +15, ночью от +4 до +7. В Крыму днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 марта дожди, днем от +11 до +13, ночью от +4 до +6, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.