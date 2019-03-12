Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +9

Фото: в Україні дощі зі снігом (РБК-Україна)

Погода в Україні 12 березня погіршиться через дощі зі снігом

Погода на сьогодні: 12 березня 2019 року на всій території України очікуються дощі зі снігом, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікуються дощі зі снігом, температура повітря вдень від +3 до +9, вночі від -2 до +1. На півночі України вдень від +3 до +6, а вночі від -1 до -3. В центрі переважно без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -2 до +1.

У східних областях очікуються дощі зі снігом, температура вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1. На півдні України вдень від +4 до +7, вночі від 0 до +2. У Криму вдень від +5 до +7, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 березня очікується дощ зі снігом, вдень від +4 до +6, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області