Погода резко изменится из-за атмосферного фронта: где ждать грозы, град и шквалы

19 августа Украину накроет атмосферный фронт, двигающийся в восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Через него в большинстве областей пройдут грозовые дожди, а иногда синоптики предупреждают о граде и сильном шквалистом ветре.
Атмосферный фронт будет постепенно охватывать новые регионы страны. По прогнозу синоптиков:
После прохождения фронта с северо-запада в Украину начнет заходить более прохладная воздушная масса. Днем в большинстве областей термометры покажут 28-33 градуса тепла.
На западе страны, где фронт пройдет раньше, станет заметно более комфортно - там ожидают 20-25 градусов.
Напомним, синоптики объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем официальные данные .
Причина - в воздействии нагретых солнцем поверхностей, тогда как метеорологи измеряют сам воздух в специальных психрометрических будках.
Между тем, как рассказывал синоптик Украинского гидрометеорологического центра , самое холодное время суток – это час до и после рассвета, а резкого похолодания в ближайшее время не предвидится.
Утренняя прохлада связана с сокращением светового дня, а не с началом осени.