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Погода резко изменится из-за атмосферного фронта: где ждать грозы, град и шквалы

07:00 19.08.2026 Ср
2 мин
Сильные дожди пройдут только в одном из регионов
aimg Елена Чупровская
Фото: в большинстве областей будет жарко 19 августа (Getty Images)

19 августа Украину накроет атмосферный фронт, двигающийся в восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Через него в большинстве областей пройдут грозовые дожди, а иногда синоптики предупреждают о граде и сильном шквалистом ветре.

Где ожидают грозы, град и шквалы

Атмосферный фронт будет постепенно охватывать новые регионы страны. По прогнозу синоптиков:

  • в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные грозовые дожди;
  • в западных регионах дождь местами усилится до значительного уровня;
  • в отдельных районах вероятны град и шквалы со скоростью ветра 15-20 метров в секунду.

Фото: погода в Украине 19 августа (инфографика РБК-Украина)

Какой будет температура воздуха

После прохождения фронта с северо-запада в Украину начнет заходить более прохладная воздушная масса. Днем в большинстве областей термометры покажут 28-33 градуса тепла.

На западе страны, где фронт пройдет раньше, станет заметно более комфортно - там ожидают 20-25 градусов.

Напомним, синоптики объясняли, почему домашний термометр может показывать более высокую температуру, чем официальные данные .

Причина - в воздействии нагретых солнцем поверхностей, тогда как метеорологи измеряют сам воздух в специальных психрометрических будках.

Между тем, как рассказывал синоптик Украинского гидрометеорологического центра , самое холодное время суток – это час до и после рассвета, а резкого похолодания в ближайшее время не предвидится.

Утренняя прохлада связана с сокращением светового дня, а не с началом осени.

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