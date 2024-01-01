Погода начала апреля: в Киеве перед Новым годом обновлено три температурных рекорда

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 4,9 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 3,0 градусов 2003 и 2020 годов превышено на 1,9 градуса.

Максимальная температура воздуха достигла 10,5 градуса тепла, что на 3,0 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6 градуса, а климатическую норму - на 8,6 градуса.

Погода в декабре

По данным обсерватории, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась 0,7 градусов тепла, что на 2,5 градусов выше климатической нормы. В третьей декаде в столице было установлено шесть температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 7 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,0 градусов мороза, а теплее всего - 20 декабря, когда максимальная температура достигла 10,6 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 65 мм, или 138% климатической нормы.