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Погода як у жовтні. Рік розпочався з температурних рекордів у Києві

Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 3 січня, середньодобова температура повітря в Києві була максимальною за 142 роки спостережень. Температура піднялася до 4,3 градусів, що на 0,3 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 7,3 градусів, що відповідає погоді кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до 8,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2022 року середня місячна температура по Україні очікується в межах 1-5 морозу, в Криму 0-1 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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