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Погода как в середине апреля: год начался с температурных рекордов в Киеве

Фото: год начался с трех температурных рекордов в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 10,3 градусов тепла, что на 4,4 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года.

Максимальная температура в столице поднялась до 13,2 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4 градусов.

Напомним, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

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