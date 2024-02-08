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Погода как в начале апреля: в Киеве обновлено два температурных рекорда

Фото: Температурные рекорды зафиксированы в Киеве в начале февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В среду, 7 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Температура воздуха соответствует норме 1 апреля.

По данным обсерватории, максимальная температура воздуха достигла 9,7 градуса тепла, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 7 февраля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4 градуса, а климатическую норму на 10,5 градуса.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

 

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