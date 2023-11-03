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Погода будет неоднородной. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 03 ноября 2023 07:00
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Погода будет неоднородной. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня будет разной, в зависимости от региона. Это касается как температуры воздуха, так и осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди пройдут на юге (кроме Одесской области), на востоке плюс Запорожье, Днепр с районами и восточные районы Полтавской области", - рассказала она.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Кроме этого, в западных областях будет теплее всего, +14..+19 градусов, на юге и в Луганской области - +14...+17 градусов, на остальной территории +11...+14 градусов.

"А вот полоса Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Днепр-Кропивницкий до Запорожья попадет в холодный воздух, днем не выше +9...+11 градусов", - отметила Диденко.

Одновременно в западных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов, на остальной территории ветер будет более умеренным, однако порой порывистым.

В Киеве 3 ноября ожидается сухая ветреная умеренно теплая погода с температурой воздуха +12....+14 градусов.

Погода на выходных

В субботу-воскресенье в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями на западе и севере.

"Выходные ожидаются теплыми, немного похолодает на следующей неделе, однако сильного холода в ближайшее время не видно", - отметила Диденко.

Погода в ноябре 2023 в Украине

Что касается ноября, то температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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